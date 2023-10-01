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Миссия ООН прибыла в Карабах

CentralAsia (CA) -  Миссия ООН прибыла в Карабах. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди.

Цель миссии – ознакомление с ситуацией на местах и ​​определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН.

В последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.

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