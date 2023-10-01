Миссия ООН прибыла в Карабах
- Азия и мир, политика
- 12:57, 01 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Миссия ООН прибыла в Карабах. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.
Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди.
Цель миссии – ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН.
В последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.
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