Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Катар
- Узбекистан, политика
- 13:03, 01 октября 2023
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CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев по приглашению шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 1-2 октября посетит Катар с государственным визитом, сообщают узбекистанские СМИ.
В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО Доха – 2023» – «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда».
В ходе переговоров лидеры обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
По итогам государственного визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.
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