экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Катар
// Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Шавкат Мирзиёев по приглашению шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 1-2 октября посетит Катар с государственным визитом, сообщают узбекистанские СМИ.

В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО Доха – 2023» – «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда».

В ходе переговоров лидеры обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

По итогам государственного визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com