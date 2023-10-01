Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Катар

// Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев по приглашению шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 1-2 октября посетит Катар с государственным визитом, сообщают узбекистанские СМИ.

В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, а также участие в церемонии открытия международной выставки «ЭКСПО Доха – 2023» – «Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда».

В ходе переговоров лидеры обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

По итогам государственного визита ожидается подписание пакета документов, нацеленных на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.