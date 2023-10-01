В Анкаре у здания МВД произошел теракт, двое убиты
- Азия и мир, происшествия
- 13:34, 01 октября 2023
- Просмотров: 1638 Кыргызча
CentralAsia (CA) - У Главного управления безопасности Министерства внутренних дел Турции в Анкаре была совершена попытка теракта. Об этом сообщает haberler.com.
К зданию на автомобиле прибыли двое мужчин. Один из них взорвал себя, другой террорист был застрелен. Во время пожара двое полицейских получили легкие ранения.
Автомобиль, на котором террористы подъехали к министерству, тщательно обыскивается сотрудниками спецназа и саперами.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.