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В Анкаре у здания МВД произошел теракт, двое убиты

CentralAsia (CA) -  У Главного управления безопасности Министерства внутренних дел Турции в Анкаре была совершена попытка теракта. Об этом сообщает haberler.com.

К зданию на автомобиле прибыли двое мужчин. Один из них взорвал себя, другой террорист был застрелен. Во время пожара двое полицейских получили легкие ранения.

Автомобиль, на котором террористы подъехали к министерству, тщательно обыскивается сотрудниками спецназа и саперами.

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