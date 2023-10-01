Полиция глушит радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы. Подробности теракта в Анкаре

CentralAsia (KZ) - После теракта у здания МВД в Анкаре полиция глушит все радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы, если она находится в машине. Часть вещей из автомобиля уже уничтожена контролируемыми взрывами.

Как сообщает турецкий новостной канал А Haberler, специалисты изучают место инцидента в поисках подозрительных предметов, в которых могут находиться бомбы. Взрывотехники изучают машину, на которой террористы приехали к зданию МВД. Отмечается, что у машины выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки.

Также глава МВД Турции Али Ерликая опубликовал пост в соцсетях, где сообщил что полицейские, раненные во время теракта, получают лечение и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сегодня, 1 октября около 9:30 у здания МВД Турции в Анкаре 2 террористов совершили акт теракта. Один из них взорвал себя, а другой был нейтрализован. Во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения.

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