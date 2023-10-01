В США полиция сообщила, что раскрыла убийство рэпера 2PAC

CentralAsia (KZ) - В США власти Невады заявили, что спустя 27 лет раскрыто убийство известного рэпера Тупака Шакура.

Как пишет американское издание The Guardian, 29 сентября сообщили задержании бывшего главаря банды последний из выживших свидетелей преступления Дуэйна Киту «Кеффи Ди» Дэвиса. Ему предъявили обвинение в убийстве за то, что он якобы организовал стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля.

Как утверждает прокуроры, Дэвис признался, что был «непосредственным руководителем операции по убийству Тупака», после того как рэпер был вовлечен в драку со своим племянником Орландо «Бэби Лэйн» Андерсоном, который долгое время подозревался в убийстве. Тогда полиция не смогла найти важные зацепки и исключила Андерсона в качестве подозреваемого.

Андерсон был застрелен в ходе отдельного инцидента в 1998 году.

Преступление так и осталось нераскрытым.

Тупак Шакур был застрелен недалеко от Лас-Вегас-стрип 7 сентября 1996 года, когда направлялся на афтепати с основательницей Death Row Records Марион «Шуг» Найт. Ранее вечером рэпер присутствовал на бое Майка Тайсона в MGM Grand Hotel, а затем поругался с Андерсоном и несколькими другими из-за предыдущего конфликта.

В тот вечер Шакур и Найт ехали на вечеринку в BMW. Пока они ждали на красный свет, рядом с ними подъехал белый «кадиллак» и произвел восемь выстрелов. В это время Тупак высунулся из окна, чтобы пофлиртовать с женщинами в соседней машине. Он получил четыре ранения и скончался 13 сентября в возрасте 25 лет.

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