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Монгольские баскетболистки завоевали серебряную медаль на Азиатских играх
// Ikon.mn

CentralAsia (MNG) -  В Китае продолжаются XIX Азиатские игры. На соревнования приехали спортсмены из 45 стран Олимпийского совета Азии.

Женская сборная Монголии по баскетболу 3х3 завоевала серебряную медаль на Азиатских играх в китайском Ханчжоу.

Женская сборная Монголии по баскетболу 3х3, не проигравшая за время турнира ни одного матча, завоевала серебряную медаль, проиграв в финале сборной Китая со счетом 21-12.

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