экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ханчжоу 2022: Мужская сборная Монголии завоевала бронзовую медаль
// Ikon.mn

CentralAsia (MNG) -  Мужская сборная Монголии по баскетболу 3х3 завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в китайском Ханчжоу.

1 октября мужская сборная по баскетболу 3х3 завоевала бронзовую медаль, победив сборную Южной Кореи со счетом 21-20.

Сборная Монголии разгромила Иран в четвертьфинале после победы над сборными Филиппин, Тайваня, Гонконга и Иордании на групповом этапе, но в полуфинале уступила сборной Катара со счетом 13-21. И в результате они сыграли против сборной Кореи за бронзовую медаль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com