Ханчжоу 2022: Мужская сборная Монголии завоевала бронзовую медаль

// Ikon.mn

CentralAsia (MNG) - Мужская сборная Монголии по баскетболу 3х3 завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в китайском Ханчжоу.

1 октября мужская сборная по баскетболу 3х3 завоевала бронзовую медаль, победив сборную Южной Кореи со счетом 21-20.

Сборная Монголии разгромила Иран в четвертьфинале после победы над сборными Филиппин, Тайваня, Гонконга и Иордании на групповом этапе, но в полуфинале уступила сборной Катара со счетом 13-21. И в результате они сыграли против сборной Кореи за бронзовую медаль.

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