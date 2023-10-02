Самому старому гражданину Монголии 121 год

CentralAsia (MNG) - В Монголии зарегистрировано 109 долгожителей.

Национальный день пожилых людей и Международный день пожилых людей отмечаются 1 октября каждого года. По случаю этого дня Национальное статистическое управление представило соответствующую информацию. В Монголии зарегистрировано 109 долгожителей. Самому старому гражданину Монголии 121 год.

Если мы посмотрим на уровень занятости пожилых людей, то 20,7 процента трудоустроены. При этом в 2020 году 9,8 процента населения Монголии были пожилыми людьми, а по состоянию на 26 сентября 2023 года их доля составляла 8,6 процента.

Согласно демографическим прогнозам, в 2050 году эта цифра, как ожидается, достигнет 19 процентов. При этом 40,4 процента пожилых людей — мужчины, а 59,6 процента — женщины. Интересно, что 1 октября родились 524 пенсионера.

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