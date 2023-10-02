Рассмотрено использование веществ ГХФУ в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия является участником Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и обязуется постепенно сокращать использование гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и в конечном итоге отказываться от них. В настоящее время Монголия реализует Фазу II «Программы поэтапного управления хладагентами типа гидрохлорфторуглеродов (HPMP)» в соответствии с соглашением с Многосторонним фондом Монреальского протокола, целью которого является обеспечение реализации Монреальского протокола, по данным Министерства окружающей среды и туризма.

В рамках программы ПОДПО планируется поэтапный отказ от использования веществ ГХФУ к 2030 году. В рамках этапа ПОДПО II планируется полностью прекратить импорт веществ ГХФУ и вывести их из обращения к 1 января. 2030 г., что является базовым уровнем 1,4 озоноразрушающей способности (ОРП).

Отчет об обзоре использования веществ ГХФУ в Монголии будет подготовлен и представлен на обсуждение 93-му совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда в 2023 году, как заявило Национальное управление по озону.

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