Обсуждена подготовка Улан-Батора к зиме

CentralAsia (MNG) - В горсовете Улан-Батора обсудили подготовку к зиме. По словам генерального менеджера города Улан-Батор и руководителя аппарата губернатора столицы Баяраа Мянгаа, подготовка к зиме в настоящее время завершена на 87 процентов.

Например, в этом году будет продлено и отремонтировано 28,1 км магистральных тепловых сетей в 19 населенных пунктах. Степень выполнения работ составляет 95 процентов. Кроме того, завершено 93 процента запланированных к ремонту и модернизации двойных линий протяженностью 3,6 км в восьми населенных пунктах среди жилых массивов. Также генменеджер сообщил, что следующей зимой и весной в столице необходимо хранить 6235 тонн соли и 6056 тонн веществ, чтобы предотвратить их попадание на улицы, дороги и поля общего пользования. На сегодняшний день складировано 1296 тонн веществ и 3250 тонн соли.

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