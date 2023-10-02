Монгольская фондовая биржа достигла нового исторического рекорда

CentralAsia (MNG) - Монгольская фондовая биржа отметила важное достижение, превысив объем торгов в три триллиона тугриков за первые девять месяцев 2023 года. Этот важный рубеж был достигнут после успешной продажи 387 000 акций 43 компаний и угля на сумму 207 миллионов тугриков. на бирже.

Чтобы представить это достижение в перспективе, стоит отметить, что объем торгов биржи достиг пика в 354,4 млрд тугриков в 2015 году, что на тот момент было рекордом за ее 25-летнюю историю. Однако биржа побила свой предыдущий рекорд в 2021 году, когда торговала ценными бумагами на ошеломляющую сумму в 1,4 триллиона тугриков.

Департамент маркетинга и связей с общественностью Монгольской фондовой биржи объяснил это последнее достижение несколькими ключевыми факторами. Во-первых, включение акций пяти крупнейших банков и введение 13 новых продуктов для торговли в 2023 году сыграло решающую роль в повышении торговой активности. Кроме того, значительная часть из 3 триллионов тугриков, более 60 процентов, была получена за счет торговли углем и железной рудой, которые являются жизненно важными компонентами горнодобывающего сектора Монголии.

Это достижение подчеркивает продолжающийся рост и динамичность Монгольской фондовой биржи, поскольку она продолжает играть ключевую роль в финансовом ландшафте страны. Кроме того, Монгольская фондовая биржа также ввела новую торговую систему. В рамках своего плана по регулярному проведению реформ торговой системы и инфраструктуры она успешно реализовала проект реформы инфраструктуры торговой системы Millennium как организация, ответственная за проведение прозрачной и безошибочной торговли ценными бумагами.

В рамках генерального рабочего соглашения, заключенного между Лондонской фондовой биржей и Монгольской фондовой биржей, 2 июля 2012 года на фондовом рынке Монголии была представлена комплексная система Millennium IT для торговли ценными бумагами, расчетов, депозитов и контроля. В инфраструктуру отечественного фондового рынка внедрены международные стандарты, и в онлайн-торговле могут участвовать не только компании, занимающиеся ценными бумагами, но и инвесторы.

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