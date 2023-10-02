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Началась осенняя сессия Великого Государственного Хурала

CentralAsia (MNG) -  Сегодня 2 сентября в Госрезиденции начала работу осенняя сессия Великого Государственного Хурала /ВГХ/.

На открытии присутствовали Президент Хурэлсух Ухнаа, Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, представители дипломатических миссий и международных организаций.

Открытие сессии началось с церемонии установки портрета Великого Чингисхана вместе с его знаменитой цитатой.

Затем Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав и премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отдали дань уважения портрету Чингисхана.

Открывая осеннюю сессию Великого Государственного Хурала, с речью выступил председатель монгольского парламента Занданшатар Гомбожав.

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