Рабочая партия Курдистана взяла ответственность за теракт у здания МВД в Анкаре

CentralAsia (CA) - Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещенная в Турции, сообщила, что ответственность за теракт в центре Анкары вблизи здания МВД несет ее батальон. Заявление РПК опубликовано на сайте близкого к организации агентства ANF.

«Сегодня около 9:30 отрядом нашего батальона «Бессмертные» была проведена самоотверженная акция против здания МВД Турецкой Республики. Было специально предусмотрено, что эта акция будет проведена в день открытия парламента, очень близко к парламенту, в отношении центра массовых убийств и пыток»,— говорится в заявлении.

Представители РПК утверждают, что во время «акции» члены партии проникли в здание МВД и убили охранника. В ведомстве утверждали, что двое сотрудников полиции получили легкие ранения, о погибших среди них не сообщалось.

Взрыв на площади Кызылай в центре Анкары прогремел утром 1 октября возле здания МВД. В результате взрыва один из террористов погиб, другой «был нейтрализован».

Рабочая партия Курдистана борется за права курдов в Турции и создание курдской автономии. РПК была образована в 1978 году. Организация признана террористической в Турции, США и Евросоюзе.