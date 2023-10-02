Напавшего на посольство Азербайджана в Иране приговорили к смертной казни

CentralAsia (CA) - Суд в Иране приговорил совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в январе к смертной казни, сообщает азербайджанское информагентство Report.

Такой приговор вынесли гражданину Ирана Ясину Гусейнзаде.

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло 27 января. В здание дипломатической миссии зашли двое мужчин, один из них открыл дверь, после него внутрь забежал человек с автоматом и начал стрелять. В результате погиб один человек — глава службы безопасности дипмиссии Орхан Аскеров. Также были ранены двое охранников посольства.

Нападавшего задержали. На допросе он заявил, что его мотивом были личные и семейные проблемы. Начальник столичной полиции Сардар Хоссейн Рахими рассказал, что нападавший вошел в здание посольства со своими двумя малолетними детьми.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее терактом.