Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам после взрыва в Анкаре возле здания МВД

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CentralAsia (CA) - Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам на севере Ирака через несколько часов после взрыва террориста-смертника в министерстве внутренних дел в Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.

Как сообщили турецкие власти, поражены 20 объектов Рабочей партии Курдистана.

Министерство обороны Турции объявило, что удары были нанесены по пещерам, бункерам и складам оружия РПК.

В заявлении министерства говорится, что целью ударов была «нейтрализация РПК и других террористических элементов, предотвращение террористических вылазок из Северного Ирака, направленных против населения и правоохранительных органов Турции, и обеспечение безопасности границ».

Курдское информационное агентство Rudaw сообщило, что удар был нанесен по району горного хребта Кандиль на севере Ирака, близ границы с Ираном. Горы Кандиль, будучи труднодоступным районом, давно стали одной из баз РПК.

В воскресенье двое неизвестных устроили взрыв возле здания парламента и министерства внутренних дел в турецкой столице.

На своем вебсайте Рабочая партия Курдистана заявила, что взрыв был совершен связанной с нею группой «Бессмертный батальон», которая взяла на себя ответственность за теракты в Стамбуле в 2016 году.

Как сообщается, один из нападавших вышел из машины и бросил в здание министерства взрывчатку небольшой мощности, чтобы отвлечь охрану.

Второй нападавший открыл огонь по охранникам у ворот министерства, а затем взорвал бомбу, в результате чего погиб.

Тем временем первый нападавший вбежал на территорию министерства и был немедленно застрелен полицией.

Два офицера получили ранения. Один был ранен в грудь, другой получил ранения обеих ног и глаза.

Взрыв произошел всего за несколько часов до открытия парламента после летнего перерыва.

Рабочая партия Курдистана объявлена в Турции террористической организацией. Поэтому турецкие власти проводят политику жесткого подавления курдских националистов и неоднократно проводили военные операции против курдских баз внутри Турции, а также на территориях Сирии и Ирака.