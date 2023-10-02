На западе Казахстана растёт число случаев заболевания описторхозом

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области сообщили, что с начала года зарегистрировали 113 случаев заболевания описторхозом. Отмечается рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Мой Город».

Описторхоз – это паразитарное заболевание, передающееся через рыбу. Возможная причина роста заболеваемости – покупка рыбы в неустановленных местах торговли, при несоблюдении правил личной гигиены и термической обработки продукции, пояснили санврачи.

Основными симптомами описторхоза являются:

сыпь на лице и теле;

повышение температуры тела до 37-38 градусов, которое длится до четырёх недель;

головные боли, длящиеся до двух недель;

нарушение сна, слабость, потливость и потеря аппетита;

боли в правом боку или лопатке, в мышцах;

аллергические реакции.

Если болезнь не лечить до конца, это может привести к абсцессу печени, воспалению желчи и сердечным заболеваниям.

Основным источником является рыба семейства карповых, обитающая в реках.

Санврачи рекомендуют:

не есть сырую, недостаточно солёную, плохо высушенную рыбу семейства карповых;

строго соблюдать правила личной гигиены во время или после разделки сырой рыбы;

засаливать рыбу в сильном маринаде в течение 2-3 недель;

обжаривать рыбу не менее 20 минут.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения