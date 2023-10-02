На западе Казахстана растёт число случаев заболевания описторхозом

CentralAsia (KZ) - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области сообщили, что с начала года зарегистрировали 113 случаев заболевания описторхозом. Отмечается рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Мой Город».
Описторхоз – это паразитарное заболевание, передающееся через рыбу. Возможная причина роста заболеваемости – покупка рыбы в неустановленных местах торговли, при несоблюдении правил личной гигиены и термической обработки продукции, пояснили санврачи.
Основными симптомами описторхоза являются:
сыпь на лице и теле;
повышение температуры тела до 37-38 градусов, которое длится до четырёх недель;
головные боли, длящиеся до двух недель;
нарушение сна, слабость, потливость и потеря аппетита;
боли в правом боку или лопатке, в мышцах;
аллергические реакции.
Если болезнь не лечить до конца, это может привести к абсцессу печени, воспалению желчи и сердечным заболеваниям.
Основным источником является рыба семейства карповых, обитающая в реках.
Санврачи рекомендуют:
не есть сырую, недостаточно солёную, плохо высушенную рыбу семейства карповых;
строго соблюдать правила личной гигиены во время или после разделки сырой рыбы;
засаливать рыбу в сильном маринаде в течение 2-3 недель;
обжаривать рыбу не менее 20 минут.