«Страна.ua»: В США завершился ленд-лиз для Украины, который так и не был использован. Что это значит?

CentralAsia (CA) - С 1 октября в США закончился ленд-лиз для Украины, сообщает «Страна.ua».

Закон о ленд-лизе (дословно переводится как «давать взаймы, в аренду»), который президент США Джо Байден подписал в прошлом году, был рассчитан до конца 2023 финансового года, который истек 30 сентября.

В Украине этот закон называли «историческим шагом», и долгое время новости и аналитика о нем не сходили с информационных лент.

Предполагалось, что закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в частности, СССР, без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа.

Технически закон давал Байдену право передавать Украине и другим странам оружие без традиционных для этого юридических и коммерческих процедур.

Но в реальности ленд-лиз вообще никогда не работал, поскольку США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз. Именно этим (отсутствием для Украины необходимости вообще платить когда-либо за поставленные вооружения) представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая 2022 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен в марте 2023 года сообщал что США не поставляют Украине оружие по этой программе. По его словам, поставки Киеву идут «в основном через расходование средств на существующих счетах» Пентагона, кроме этого используются «прямые поставки и иные механизмы».

В конце прошлого года в МИД Украины заявили, что США не передали Украине ни одной единицы оружия по ленд-лизу, а передают военную помощь по другим программам.