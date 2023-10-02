Процесс переезда армян из Карабаха в Армению подходит к концу, - кабинет Пашиняна

CentralAsia (CA) - Процесс переселения жителей Нагорного Карабаха в Армению близится к концу, заявила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, передает «Новости-Армения».

По ее данным, число прибывших составляет 100 514 человек. Почти 49 тыс. из них размещены во временном жилье, которое предоставило государство.

«Совсем недавно в Горис из Степанакерта прибыл автобус, который привез порядка 15 пассажиров, которые имеют проблемы со здоровьем и прикованы к постели», — сказала Багдасарян.

Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян уточнил, это был последний автобус из Нагорного Карабаха. Тем, кто знает об одиноких и беспомощных людях, которые остались в регионе, он рекомендовал обратиться в Международный комитет Красного Креста.

За последние дни прирост прибывающих из Карабаха в Армению по сравнению с первыми днями переселения начал сокращаться. Например, если за одни из первых суток (вечер 25 сентября — вечер 26 сентября) число прибывших выросло в четыре раза, с 7 тыс. до 28 тыс., то за последние сутки их число выросло на 100 человек (днем 30 сентября сообщалось о 100 417 прибывших).

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В непризнанном Нагорном Карабахе 19–20 сентября прошла «антитеррористическая операция» Азербайджана. Ее итогом стало заключение соглашения о прекращении огня. Соглашение также включало пункты о разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что его страна не участвовала в формировании соглашения, а также отрицал, что в Карабахе присутствовали армянские военные. После событий в НКР в Армении вспыхнули протесты против Пашиняна.

Республика Нагорный Карабах перестанет существовать с 1 января будущего года, соответствующий указ подписал ее глава Самвел Шахраманян. Жителям посоветовали изучить условия реинтеграции, предложенные Баку.

Советник президента НКР Давид Бабаян (он был арестован азербайджанской стороной) говорил, что армяне Карабаха не хотят жить в составе Азербайджана, 99,9% уедут, опасаясь этнических чисток. Reuters уточнял со ссылкой на руководство Карабаха, что речь идет о 120 тыс. человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допускал, что к концу года в Нагорный Карабах вернутся 5,5 тыс. из числа тех, кто в прошлом уехал в Азербайджан.