В сети опубликовали завещание основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

Евгений Пригожин

CentralAsia (CA) - Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал завещание основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Согласно документу, датированному 2 марта 2023 года, все имущество бизнесмен завещал своему 25-летнему сыну Павлу.

«Все мое имущество, какое на момент моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также имущество, которое может быть приобретено мною в будущем, <...> завещаю Пригожину Павлу Евгеньевичу», - сказано в документе.

Согласно условиям завещания Павел должен за счет наследства «обеспечить достойное существование» вдове Пригожина, его дочерям и матери - Виолетте Пригожиной. Ей же полагается 10 процентов наследства как пенсионерке.

По информации источника авторов Телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», внутри семьи Пригожиных начался конфликт на фоне неравномерного распределения имущества погибшего Пригожина. Вдове и дочкам Пригожин ничего не завещал. При этом своей бывшей жене основатель ЧВК «Вагнер» еще при жизни подарил часть имущества в момент расставания.

По данным СМИ, Павлу Пригожину достанется жилой таунхаус в Санкт-Петербурге, в районе Лахты, и земельный участок под ним. Общая кадастровая стоимость составляет 32,5 млн руб.

Также он получит ООО «Группа «Вагнер»; долю в кинокомпании «ООО «Аурум»; компанию по торговле и аренде нежилой недвижимости «ООО «Ритм»; компанию по управлению и торговле недвижимостью «ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»; кейтеринговую компанию «ООО «Конкорд Кейтеринг»; кейтеринговую компанию «ООО «Конкорд М» и многие другие.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям «Вагнера». Он заявил, что бойцы «Вагнера» идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Бойцы «Вагнера» отошли в полевые лагеря после переговоров Евгений Пригожина и президента Беларуси Александра Лукашенко. В Кремле назвал действий вагнеровцев вооруженным мятежом. После мятежа бойцы «Вагнера» отошли в Беларусь, и даже проводили совместные учения с белорусскими военными.

23 августа частный самолет Embraer Legacy 600, летевший из Шереметьево в Пулково, разбился в Тверской области. На борту были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, они погибли.