В Казахстане девятиклассник ранил топором и ножом трех учеников в школе: Дело передали в суд

CentralAsia (KZ) - Дело школьника из Петропавловска, напавшего на учащихся, поступило в суд, передаёт пресс-служба суда Северо-Казахстанской области.

«Ученик девятого класса сразу был взят под арест и до настоящего времени находится в следственном изоляторе. Полиция провела все необходимые следственные мероприятия. По результатам экспертиз подозреваемый может предстать перед судом. Его деяния квалифицировали как покушение на убийство. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и дальнейшего направления в суд. Подробности будут выясняться в суде», – сказал начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.

Инцидент произошел 13 февраля этого года. В тот день ученик девятого класса пришёл в школу утром, имея при себе и топор, и нож, незаметно спрятанные в сумке. Он поднялся на второй этаж, укрылся в туалете, надел маску и вышел в коридор. Затем он напал на троих учащихся 9-го и 10-го классов и ранил их. Нападавшего обезвредили сами школьники. Позже в прокураторе сообщили, что школьник состоял на учёте у психиатра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения