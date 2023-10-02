Нобелевскую премию по медицине присудили создателям технологии синтеза мРНК, позволившей сделать вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) - В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Награду в 2023 году присудили Каталин Карико и Дрю Вайсман за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».

Работа ученых помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.

Сумма премии составит 11 млн шведских крон, то есть около $1 млн.

Премия в области медицины и физиологии традиционно открывает Нобелевскую неделю. 3 октября будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, 4 октября — по химии, 5 октября — по литературе, а 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 9 октября.

Нобелевская премия по физиологии или медицине в 2022 году вручили Сванте Паабо, занимающемуся палеогенетикой. Паабо получи премию за изучение древних людей, а именно «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека». Под его руководством был расшифрован геном неандертальца, а также проведен первый анализ ДНК денисовских людей. На основе открытий палеогенетика был сделан вывод, что архаичные последовательности генов предков современного человека влияют на его физиологию. Паабо был отмечен наградой спустя сорок лет после того, как его отец – шведский биохимик Суне Бергстрём – также получил Нобелевскую премию в этой же номинации.