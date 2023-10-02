Какой будет погода в Таджикистане в октябре

CentralAsia (TJ) - По прогнозам синоптиков, в октябре в Таджикистане будет прохладно согласно нормам. Лишь иногда средняя температура воздуха ожидается на 1 градус выше нормы, сообщили в гидрометцентре страны.

По данным источника, осадки ожидаются во второй половине месяца.

В первой половине месяца в Душанбе, районах республиканского подчинения и Хатлонской области ожидается колебание температуры в долинах ночью 11-16°C, а днем до +26+31°C. В предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

Временами возможно усиление ветра, а местами он будут сопровождаться пыльной бурей и мглой.

В предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, их количество ожидается меньше нормы, грозы наиболее вероятны в конце октября.

В Согдийской области средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах нормы и составит в долинах 12-14 тепла, в горах 9-12 тепла.

Выпадение осадков различной интенсивности на севере страны наиболее вероятно во второй половине месяца. В отдельных районах временами будет усиление ветра до 15-20 м/с.

По западу Горно-Бадахшанской автономной области среднемесячная температура воздуха составит 15-17 тепла. В первой половине месяца температура ожидается ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

Во второй половине месяца предполагается понижение температуры ночью до -4+1, днем до 12-17 тепла. Осадки также ожидается к середине октября, количество осадков местами будет выше нормы.

По востоку ГБАО начнутся морозы: в первой половине месяца ожидается температура воздуха ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла. К концу месяца предполагается понижение температуры ночью до 9-14 мороза, днем до -3+2.

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