На севере, юге и в центре Казахстана ожидается погода без осадков

CentralAsia (KZ) - 3-5 октября на севере, юге и в центре Казахстана, под влиянием Северного антициклона, ожидается погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на остальной части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, с грозами и порывистым ветром. Также по республики ожидается туман. На севере, в центре и на востоке страны ночью сохраняются заморозки до 1-3 градусов. В температурном фоне значительных изменений не ожидается.

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