В частной школе Алматы изнасиловали первоклассника. Возбуждено уголовное дело

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CentralAsia (KZ) - Полиция начала расследование по факту изнасилования первоклассника в престижной школе Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

Следствие ведется по части 3 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования на особом контроле руководства Департамента полиции Алматы, говорится в сообщении.

Об изнасиловании ученика в международной школе Алматы — филиале фонда образования Нурсултана Назарбаева — ранее сообщили в социальных сетях. Мать школьника записала видеообращение, в котором рассказала, что 12 сентября ее сын после уроков вернулся домой с порванными брюками и белесыми пятнами на одежде. Осмотрев ребенка, женщина вызвала полицию и написала заявление.

Как пишет ORDA.kz, ребенок прошел судмедэкспертизу. Одежду, в которой мальчик вернулся из школы, отправили на исследование. Сейчас с ребёнком работает психолог.

Издание указало, что мать пострадавшего мальчика написала о случившемся в родительском чате, чтобы обезопасить других учеников, после чего администрация образовательного учреждения организовала собрание во главе с директором. На нем педагоги, со слов женщины, раскритиковали ее за предание огласке этого инцидента.

Между тем в аккаунте Международной школы Алматы в Instagram указано, что в образовательном учреждении «оказывают полное содействие в проведении расследования». Администрация предоставила органам следствия все необходимые записи с камер видеонаблюдения. Родителям обучающихся предоставили доступ к просмотру видеозаписей. Кроме того, в школе установили пять дополнительных камер.

«Ссылки на якобы уговоры директора школы «не выносить сор из избы» во время родительского собрания не соответствуют действительности», — подчеркнули в учреждении.

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева у себя в соцсетях также заверила, что работает с прокуратурой и следствием относительно данного случая. В свою очередь, в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК отметили, что пострадавшей семье предложена помощь.

Международная школа Алматы была основана в 2000 году. В ней осуществляется обучение по интегрированным программам государственного образовательного стандарта Республики Казахстан и Международного бакалавриата начальной и основной школы с 1 по 11 классы.

В казахстанских школах периодически вспыхивают скандалы, связанные с насилием над детьми. Один из самых резонансных случаев произошел в селе Абай в 2018 году, где четверо старшеклассников неоднократно избивали и насиловали первоклассника. Случившееся тогда стало предметом обсуждения на высшем уровне и стоило поста детскому омбудсмену Загипе Балиевой. Дело в том, что местные полицейские долгое время отказывались возбуждать дело по обращению бабушки ребенка. Местные чиновники, комментируя эту историю, заявляли, что экспертиза факт насилия не подтвердила, а когда бабушка решила ехать в Алматы для проведения независимой экспертизы, ее вместе с внуком сняли с поезда сотрудники полиции. Сообщалось, что это было сделано по указанию уполномоченной по правам ребенка Загипы Балиевой под предлогом защиты мальчика. Активисты написали обращение к президенту с просьбой лишить омбудсмена полномочий, и через три месяца Нурсултан Назарбаев (занимавший тогда пост главы государства) уволил Балиеву. До скамьи подсудимых из четырех подозреваемых по этому делу дошел лишь один, ему назначили наказание в семь лет лишения свободы. Остальные фигуранты дела, как сообщалось, на момент преступления не достигли 14-летнего возраста.

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