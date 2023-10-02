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В Египте археологи обнаружили сотни кувшинов с вином 5000-летней выдержки. Фото

CentralAsia (CA) -  Археологи из Египта, Австрии и Германии обнаружили сотни кувшинов на раскопках гробницы царицы Мернейт в древнейшем царском некрополе Умм Эль-Кааб в Абидосе (в 500 км от Каира), сообщил портал Ahramonline.

В некоторых кувшинах содержатся остатки вина 5000-летней выдержки. Большинство кувшинов прежде не открывались, считают специалисты. Также археологи обнаружили погребальную мебель.

Согласно надписям внутри гробницы, царица Мернейт (из I династии Раннего царства Древнего Египта) руководила центральными правительственными учреждениями. В комплекс ее гробницы входит также еще 41 захоронение, в том числе слуг и придворных.

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