В Египте археологи обнаружили сотни кувшинов с вином 5000-летней выдержки. Фото
- Азия и мир, общество
- 17:36, 02 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Археологи из Египта, Австрии и Германии обнаружили сотни кувшинов на раскопках гробницы царицы Мернейт в древнейшем царском некрополе Умм Эль-Кааб в Абидосе (в 500 км от Каира), сообщил портал Ahramonline.
В некоторых кувшинах содержатся остатки вина 5000-летней выдержки. Большинство кувшинов прежде не открывались, считают специалисты. Также археологи обнаружили погребальную мебель.
Согласно надписям внутри гробницы, царица Мернейт (из I династии Раннего царства Древнего Египта) руководила центральными правительственными учреждениями. В комплекс ее гробницы входит также еще 41 захоронение, в том числе слуг и придворных.
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