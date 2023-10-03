В Монголии снизилось потребление алкоголя и количество преступлений в нетрезвом состоянии

CentralAsia (MNG) - В этом году потребление алкоголя в Монголии сократилось на 2 миллиона 200 тысяч литров. За восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация алкогольной продукции сократилась на два миллиона литров. Иными словами, в 2022 году было продано 16 миллионов литров алкогольной продукции, а в этом году она снизилась до 14 миллионов литров.

При этом преступления, совершенные в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, снизились на 15,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в Монголии выросло потребление слабокрепких алкогольных напитков и снизилось потребление крепких алкогольных напитков. Ежегодно реализуется политика по снижению крепости алкогольных напитков.

источник: Middle Asian News

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