В Монголии снизилось потребление алкоголя и количество преступлений в нетрезвом состоянии

CentralAsia (MNG) - В этом году потребление алкоголя в Монголии сократилось на 2 миллиона 200 тысяч литров. За восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация алкогольной продукции сократилась на два миллиона литров. Иными словами, в 2022 году было продано 16 миллионов литров алкогольной продукции, а в этом году она снизилась до 14 миллионов литров.
При этом преступления, совершенные в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, снизились на 15,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, в Монголии выросло потребление слабокрепких алкогольных напитков и снизилось потребление крепких алкогольных напитков. Ежегодно реализуется политика по снижению крепости алкогольных напитков.
источник: Middle Asian News