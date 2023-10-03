Белорусский «Гомсельмаш» налаживает деловые контакты с Монголией

CentralAsia (MNG) - С 28 сентября по 1 октября в столице Монголии, городе Улан-Батор, проходит международная выставка «Ulaanbaatar Partnership 2023».

В рамках этого крупного многоотраслевого мероприятия представлена коллективная экспозиция Made in Belarus, в составе которой представлена компания «Гомсельмаш». Экспозицию Made in Belarus посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Дмитрий Горелик и представители Торгово-промышленной палаты Монголии. Интересы «Гомсельмаша» на мероприятии представляет заместитель директора ЦПиС – начальник управления продаж (страны дальнего зарубежья) Юрий Сиваков.

«Гомсельмаш» знакомит посетителей выставки с широкой линейкой производимой агротехники и налаживает сотрудничество с аграрным сектором Монголии. В рамках выставки прошли переговоры с Министерством сельского хозяйства Монголии и КООГС «Сельскохозяйственная корпорация». Основной темой стало продвижение белорусских комбайнов на монгольский рынок. В завершении деловых переговоров Юрий Сиваков вручил масштабную модель зерноуборочного комбайна GOMSELMASH GH800 исполнительному директору компании «Сельскохозяйственная корпорация» Батжаргалу Цогтсарану.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения