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Белорусская продукция была успешно представлена на международной выставке в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик принял участие в церемонии открытия 48-й Международной выставки Ulaanbaatar Partnership, сообщается на сайте посольства Беларуси в Монголии.

Дипломат поблагодарил представителей белорусских предприятий за высокий уровень организации экспозиции. Участие белорусских предприятий в Международной выставке Ulaanbaatar Partnership позволило представить белорусскую продукцию широкому кругу монгольских партнеров и повысить ее узнаваемость на рынке Монголии.

На выставке были представлены такие белорусские предприятия, как УП «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО», ОАО «Минский молочный завод № 1», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Зенит», СП «Санта Бремор» ООО, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

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