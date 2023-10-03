Подрядчик выбран для строительства первого НПЗ в Монголии

CentralAsia (MNG) - Индийский подрядчик Megha Engineering and Infrastructure (MEIL) получил контракт на сумму 648 миллионов долларов на строительство первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода с нуля.

Соглашение было подписано в Улан-Баторе в пятницу.

Компания со штаб-квартирой в Хайдарабаде была выбрана в результате предыдущего соглашения между двумя странами.

Завод будет перерабатывать около 1,5 млн тонн сырой нефти в год, производя бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка Монголии.

Раджеш Редди, президент углеводородного подразделения MEIL, заявил, что этот проект станет третьим проектом компании в Монголии.

Помимо самого нефтеперерабатывающего завода, MEIL контролирует строительство инженерных сетей и производственных зданий стоимостью 600 миллионов долларов. Компания также построит электростанцию для нефтеперерабатывающего завода, стоимость которой, как ожидается, составит 190 миллионов долларов.

Общая стоимость трех проектов оценивается в $1,4 млрд.

В MEIL заявили, что нефтеперерабатывающий завод уменьшит зависимость Монголии от импорта российской нефти и ее уязвимость к колебаниям на международных нефтяных рынках.

Руководителем проекта по этой схеме является компания Engineers India (EIL). Завершение ожидается в 2025 году.

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