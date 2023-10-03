экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Выставка «Mongolia Mining» стартует сегодня

CentralAsia (MNG) -  Традиционная международная выставка горнодобывающей промышленности «Mongolia Mining» в этом году проходит с 3 по 5 октября.

Как сообщили организаторы, в 12-й выставке «Mongolia Mining» примут участие представители около 200 различных бизнес-организаций, компаний и предприятий, в том числе горнодобывающие, нефтедобывающие, геологоразведочные компании, поставщики услуг и оборудования, консалтинговые компании и инвесторы.

Для участия в мероприятии зарегистрировались более 100 предприятий и организаций из 20 стран, включая Китай, Канаду, Великобританию, Турцию, Австралию, Беларусь, Германию, Австрию, США, Финляндию, Казахстан, Южную Корею, Россию а также Министерство горнодобывающей промышленности Индии.

Организаторы отметили, что выставка «Mongolia Mining» с каждым годом расширяется.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com