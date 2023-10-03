Вечером 2 октября на территории Китая произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре

CentralAsia (KZ) - 2 октября в 22:43 на территории Китая было зарегистрировано землетрясение силой 3 балла в эпицентре. Об этом сообщает пресс-служба Институт сейсмологии Академии наук.

Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 154 км к юго-востоку от города Ош.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалось.

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