Вечером 2 октября на территории Китая произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре
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- 8:59, 03 октября 2023
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CentralAsia (KZ) - 2 октября в 22:43 на территории Китая было зарегистрировано землетрясение силой 3 балла в эпицентре. Об этом сообщает пресс-служба Институт сейсмологии Академии наук.
Очаг землетрясения располагается на территории Китая, в 154 км к юго-востоку от города Ош.
В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалось.
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