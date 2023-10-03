Раскрытие подлинной души Монголии в Сингапуре

CentralAsia (MNG) - Монгольская община в Сингапуре с нетерпением ожидала запуска цветочной выставки «Очарование хризантемы» (Chrysanthemum Charm) в Садах у залива (Gardens by the Bay), которая открылась в пятницу (29 сентября).

Они надеются, что выставка, которая будет проходить на популярной достопримечательности до 13 ноября, прольет свет на их богатое наследие и развеет заблуждения.

В сотрудничестве с посольством Монголии в Сингапуре выставка цветов призвана перенести посетителей на живописные луга Монголии. Одновременно с основным шоу в субботу и воскресенье прошел «Rhythm of Mongoliа», в котором были представлены различные аспекты монгольской культуры, включая выступление горлового пения и выступление акробата.

В Сингапуре постоянно проживает около 150 монголов.

Центральным элементом экспозиции «Очарование хризантемы» является тщательно изготовленный монгольский гэр в натуральную величину, что на монгольском языке означает «дом», а на английском языке чаще называют «юртой». Гэр символизирует стремление монгольского сообщества сохранить свою культуру, отражая устойчивый и минималистичный образ жизни.

Чтобы обеспечить подлинность мероприятия, команда Gardens by the Bay потратила год на подготовку и проведение. Они даже провели пять дней в Монголии, погружаясь в культуру, получая представление о монгольских традициях и флоре, которые вдохновили на создание «Очарования хризантемы».

Цветочная экспозиция будет включать не менее 80 сортов хризантем, среди которых более 10 сортов, никогда не встречавшихся в Юго-Восточной Азии, в том числе хризантема Ваня белая.

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