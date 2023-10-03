«Огненный шар» под Оксфордом. Из-за удара молнии взорвался газ на заводе по переработке отходов. Видео

CentralAsia (CA) - В английском графстве Оксфордшир удар молнии привел к мощному взрыву газа на заводе по переработке отходов, сообщает «Би-би-си».

Владеющая им компания Severn Trent Green Power подтвердила, что газ взорвался в резервуаре, где пищевые отходы перерабатываются в биогаз.

Завод находится в деревне Кассингтон рядом с Оксфордом, на северо-запад от него.

Компания объявила, что при взрыве и пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара принимали участие шесть пожарных машин и 40 пожарных.

По словам очевидцев, от взрыва возник огромный огненный шар, после которого начались проблемы со связью, а в некоторых районах пропало электричество. На время тушения пожара полиция перекрыла шоссе от северной окраины Оксфорда до соседнего городка Айншем.

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