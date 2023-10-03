В Великобритании отпустили под залог двух подозреваемых по делу о срубленном 200-летнем «дереве Робин Гуда»

CentralAsia (CA) - Второй подозреваемый по уголовному делу, которое возбудили после уничтожения легендарного «дерева Робин Гуда» — белого клена в графстве Нортумберленд — вышел под залог. Об этом сообщает газета The Chronicle.

Подозреваемого в преднамеренном акте вандализма — мужчину «старше 60 лет» — задержали в минувшую пятницу, 29 сентября. Его имя не раскрывалось. Полиция сообщила о его задержании в день, когда первый фигурант дела — 16-летний подросток — вышел под залог.

В сети появились предположения, что дерево спилил бывший дровосек, 69-летний Уолтер Ренвик, который недавно лишился прав на недвижимость, но Ренвик заявил The Sun, что не причастен к случившемуся.

Белый клен стоял в национальном парке Нортумберленд в лощине «Сикамор-гэп» рядом с валом Адриана. Клен прозвали «деревом Робин Гуда», поскольку рядом с ним снимали некоторые сцены фильма «Робин Гуд — принц воров» 1991 года с Кевином Костнером в главной роли. Дерево, считавшееся одной из самых известных достопримечательностей Англии, спилили в ночь на 28 сентября.