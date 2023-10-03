Азербайджан разработал план по «реинтеграции» армян Карабаха

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CentralAsia (CA) - Администрация президента Азербайджана обнародовала план по «реинтеграции» армянского населения Нагорного Карабаха.

Как сообщила пресс-служба Ильхама Алиева, 21, 25 и 29 сентября уполномоченный президента по связям с армянскими жителями региона представил и обсудил эти планы с армянским населением в городах Евлах и Ходжалы.

Реинтеграция будет проходить «в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе ее Конституции, законов и международных обязательств».

План гарантирует равенство прав и свобод, а также безопасность каждого жителя «независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности».

Согласно документу, управление на территориях проживания армянских жителей будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана. К их работе могут привлечь местных жителей. Муниципалитеты будут сформированы в ходе выборов.

«Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики», — отмечает пресс-служба президента.

Охрану общественного порядка и безопасность жителей в Нагорном Карабахе будут обеспечивать органы внутренних дел Азербайджана. На территориях проживания этнических армян завершается процесс разоружения и демобилизации, у жителей изымается все оружие.

Основной валютой на территории Нагорного Карабаха станет азербайджанский манат. Власти Азербайджана обещают, что «в течение определенного периода времени» физическая и социальная инфраструктура в Карабахе (образование, здравоохранение, энергетика, газ, вода, дороги, связь, мелиорация) будет доведена до уровня средних показателей по Азербайджану.

Для жителей региона будут доступны налоговые, таможенные и другие льготы, а фермерам предоставят субсидии и освободят от всех налогов, кроме земельного. Вопросы собственности будут регулироваться азербайджанским законодательством.

Система оплаты труда и социальных выплат в Азербайджане распространяется на жителей Нагорного Карабаха.

Также в плане говорится, что армянским жителям гарантировано право на сохранение и развитие своей культуры, создается возможность использования армянского языка, обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников.

19 сентября власти Азербайджана объявили «антитеррористические мероприятия по восстановлению конституционного строя» в Нагорном Карабахе и стали обстреливать территории самопровозглашенной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий стало разоружение армии Нагорного Карабаха.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

По данным властей Армении, из Нагорного Карабаха выехали более 100 тысяч этнических армян.