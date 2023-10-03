В Пакистане задержали банду, занимавшуюся торговлей органами. Их жертвами стали более 300 человек, есть погибшие

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Пакистане арестовали шайку из восьми человек во главе с доктором, который нелегально вырезал у людей почки для пересадки богатым клиентам. Некоторые доноры, как говорят власти, не давали согласия на операцию, сообщает «Би-би-си».

Глава правительства пакистанской провинции Пенджаб Мохсин Накви сказал в воскресенье на пресс-конференции, что операции по удалению почки доктор Фавад Мухтар проводил дома, притом зачастую без согласия пациентов-доноров.

По словам Накви, доктору в качестве ассистента при операциях помогал автомеханик по профессии; он же помогал завлечь на операцию пациентов больниц.

Таким образом они провели как минимум 328 операций, при этом как минимум три донора в результате умерли.

По данным следствия, арестованные продавали почки по 10 млн рупий ($120 тыс.) для иностранных пациентов и по 3 млн рупий — для пакистанских ($36 тыс.).

Мохсин Накви сообщил, что доктора Мухтара арестовывали уже пять раз, но он всякий раз при помощи коррумпированных полицейских оказывался на свободе.

Шайка торговцев почками действовала в основном в 13-миллионном Лахоре, в городе Таксила недалеко от столицы, Ислаамабада, а также в пакистанской части Кашмира.

«Нелегальных операционных и трансплантаций на самом деле гораздо больше. Это — те, о которых мы имеем подтверждение», — сказал Накви.

Торговля человеческими органами в Пакистане была законодательно запрещена в 2010 году. Надеясь остановить массовую продажу органов за границу самими донорами, врачами и посредниками, власти ввели жесткие наказания за нее: десять лет тюрьмы и огромные штрафы.