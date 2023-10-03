США заморозили долгосрочные контракты в рамках программ помощи Украине

CentralAsia (CA) - США приостановили финансирование контрактов по долгосрочным программам помощи Украине из-за невыделения средств на это конгрессом, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Трансляция шла на YouTube.

«Я скажу, что у нас есть некоторые оставшиеся [средства в рамках программы] Drawdown Authority, которые мы можем использовать для оказания помощи Украине в области безопасности в краткосрочной перспективе. Кстати, в ближайшие дни у нас будет еще один пакет. Финансирование [в рамках программы] USAI было приостановлено, финансирование FMF было приостановлено, то есть тех контрактных программ, которые позволяют нам поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — сообщил Миллер.

Он отметил, что без «дальнейших действий со стороны конгресса» продолжить эту работу нельзя, поэтому Госдеп призывает законодательный орган выделить финансирование на поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и дать возможность пополнить истощенные запасы Пентагона.

1 октября президент США Джо Байден после согласования конгрессом утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней без выделения средств на помощь Украине. Таким образом, Соединенные Штаты смогли избежать шатдауна — приостановления работы госорганов из-за несогласования бюджета. Финансирование поддержки Киева исключили по предложению республиканцев, поэтому Байден призвал их в дальнейшем не отказываться от помощи Украине.