В Пентагоне на оружие для Украины осталось $5,2 млрд, – The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Минобороны США располагает $5,2 млрд на военную помощь Украине, сообщили источники The Wall Street Journal. Администрация Джо Байдена отправила Киеву вооружение примерно на такую сумму за последние шесть месяцев.

$5,2 млрд — это примерно 12% от общего объема помощи США Украине в области безопасности, которая составила $43,9 млрд с момента ввода Россией войск в феврале 2022 года. Неясно, на сколько хватит этих денег сейчас, темпы поставок зависят от ряда факторов. Источники газеты предполагают, что денег достаточно для поставок в течение нескольких месяцев. $5,2 млрд — это остаток из $6,2 млрд, которые были обнаружены после переоценки стоимости поставленного Украине вооружения. Ошибку обнаружили в июне.

По данным WSJ, совсем не осталось средств по Инициативе по содействию безопасности Украины. Это долгосрочная программа по модернизации вооруженных сил Украины и повышению их совместимости с силами НАТО. На счете, который использовался для пополнения арсенала США после поставок Украине, находится $1,6 млрд — «недостаточно для поддержания целостности Пентагона».

Как пишет WSJ, несмотря на предупреждения американской администрации о рисках принятия бюджета без помощи Украине, риски возникают скорее в долгосрочной перспективе. Американские чиновники считают, что политическая неопределенность в Вашингтоне посылает «ужасный сигнал международному сообществу». Сторонники Украины, как утверждает газета, опасаются, что президент РФ Владимир Путин «придет к убеждению, что он может переждать США».

30 сентября в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделение помощи Украине. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Белый дом заявил, что у Вашингтона есть возможность оказывать только краткосрочную поддержку Украине.