24-летняя дочь Кадырова станет вице-премьером Чечни

Айшат Кадырова

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой на пост зампреда правительства Чечни. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В ходе совещания [председатель правительства Чечни] Муслим Магомедович [Хучиев] внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку», — заявил Кадыров, добавив, что поддержал предложение.

Глава региона отметил, что его дочь «внесла большой вклад в улучшение деятельности» министерства культуры республики и накопила опыт работы.

Зампредов правительства Чечни назначает глава региона с согласия парламента.

Возглавить минкульт Чечни после отставки Айшат Кадыровой должен бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев, добавил глава республики. Он «зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении», считает Кадыров.

Айшат Кадыровой 24 года. В сентябре 2020-го глава Чечни назначил ее заместителем министра культуры республики, чуть больше чем через год она возглавила министерство.

В декабре 2021 года Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека». Она получила награду за вклад «в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа». Позднее ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Чечни».

В органах власти Чечни работают и другие дети Кадырова. Так, его дочь Хадижат (Карина) возглавляет департамент дошкольного образования Грозного. Еще одна дочь Кадырова — Хутмат — является заместителем руководителя секретариата главы Чечни и куратором сферы здравоохранения республики.