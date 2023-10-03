Германия передаст Украине военную технику, спутниковые терминалы и боеприпасы. Что войдет в поставку?

- Азия и мир, политика
- 12:28, 03 октября 2023
- Просмотров: 325
CentralAsia (CA) - Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине. В частности, в него вошли вездеходы, боеприпасы и терминалы спутниковой связи. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Новый пакет военной помощи включает:
14 вездеходов Bandvagn 206;
мостоукладчик Biber;
2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
21 автомобиль для охраны границы;
радиостанции для танков Leopard;
99 терминалов спутниковой связи;
комплект запчастей к БПЛА Vector;
20 000 защитных очков;
239 криптофонов;
почти 33 тысячи боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
1 202 инфузионных насоса (медоборудование).
18 сентября министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной и гуманитарной помощи Украине на €400 млн. В него, в частности, должны были войти различные фугасные снаряды, артиллерийские мины, машины для разминирования, зимняя одежда, электро- и теплогенераторы. О предыдущем пакете военной помощи Украине правительство ФРГ сообщало 13 сентября. В него, в частности, вошли 20 бронемашин Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun.