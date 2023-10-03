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Германия передаст Украине военную технику, спутниковые терминалы и боеприпасы. Что войдет в поставку?

CentralAsia (CA) -  Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине. В частности, в него вошли вездеходы, боеприпасы и терминалы спутниковой связи. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Новый пакет военной помощи включает:

14 вездеходов Bandvagn 206;

мостоукладчик Biber;

2 инженерные машины WiSENT 1 MC;

7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;

21 автомобиль для охраны границы;

радиостанции для танков Leopard;

99 терминалов спутниковой связи;

комплект запчастей к БПЛА Vector;

20 000 защитных очков;

239 криптофонов;

почти 33 тысячи боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;

1 202 инфузионных насоса (медоборудование).

18 сентября министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной и гуманитарной помощи Украине на €400 млн. В него, в частности, должны были войти различные фугасные снаряды, артиллерийские мины, машины для разминирования, зимняя одежда, электро- и теплогенераторы. О предыдущем пакете военной помощи Украине правительство ФРГ сообщало 13 сентября. В него, в частности, вошли 20 бронемашин Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun.

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