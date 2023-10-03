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«Роскосмос» назвал вероятную причину крушения миссии «Луна-25»
Автоматическая станция «Луна-25»
Автоматическая станция «Луна-25»
Предыстория: Роскосмос заявил о потере станции «Луна-25»: Вероятно, она столкнулась с Луной

CentralAsia (CA) -  Наиболее вероятной причиной крушения российской станции «Луна-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления. Об этом сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

В госкорпорации объяснили, что нештатная работа бортового комплекса была связана с «невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором».

Так, в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с БИУС-Л, что не позволило зафиксировать момент набора необходимой скорости и своевременно выключить двигательную установку. «Ее отключение произошло по временной установке», — заключили в «Роскосмосе».

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что «Луна-25» разбилась о поверхность Луны из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя.

Станцию «Луна-25» запустили 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. Спустя пять дней она вышла на окололунную орбиту. Аппарат должен был совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 20 августа столкнулся с Луной и разбился.

Глава «Роскосмоса» говорил, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127.

Источник «РИА Новости» говорил, что «Луна-25» могла рухнуть из-за ошибки в приборе для измерения ускорения БИУС-Л, так как прибор не проходил испытаний в космосе.

Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что прилунить аппарат не удалось, но отметил, что отсутствие успеха не означает завершение лунной программы.

Борисов в конце августа заявил, что «Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах. Изначально запуск аппарата «Луна-26» планировался на 2027 год.

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