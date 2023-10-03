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Войска РФ контратакуют на всех основных фронтах, - Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте на 3 октября. В ней говорится о российских контратаках на всех основных фронтах.

На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки.

На Времьевском выступе - вблизи Старомайорского и Ровнополя.

К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Как утверждает Генштаб, все эти атаки успеха не имели.

При этом ВСУ «продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят войскам РФ урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают российские войска».

Всего в течение прошлых суток произошло 35 боевых столкновений.

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