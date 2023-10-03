Войска РФ контратакуют на всех основных фронтах, - Генштаб ВСУ
- Азия и мир, политика
- 14:42, 03 октября 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте на 3 октября. В ней говорится о российских контратаках на всех основных фронтах.
На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки.
На Времьевском выступе - вблизи Старомайорского и Ровнополя.
К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Как утверждает Генштаб, все эти атаки успеха не имели.
При этом ВСУ «продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят войскам РФ урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают российские войска».
Всего в течение прошлых суток произошло 35 боевых столкновений.
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