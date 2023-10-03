До создания Национальной ипотечной корпорации кредитами будет заниматься Банк Монголии

Лхагвасурэн Бядран

CentralAsia (MNG) - На сегодняшнем заседании Постоянной экономической комиссии обсуждался проект постановления парламента «Об утверждении основных направлений денежно-кредитной политики государства в 2024 году».

По этому случаю президент Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран ответил на вопросы членов постоянной комиссии по ипотечным кредитам.

«В прошлом году парламент возложил на Банк Монголии ответственность за передачу ипотечных кредитов правительству. Рабочая группа Министерства строительства и градостроительства приняла решение передать их. Однако 1 июля было объявлено, что его перенести невозможно. Банк Монголии реализовал ипотечное кредитование с 2013 года и высвободил ресурсы в размере ₮3,6 трлн. Поскольку правительство не принимает его, Банк Монголии пока хранит его. Правительство работает над созданием агентства под названием Национальная ипотечная корпорация. До создания агентства нет другого выбора, кроме как подчиняться Банку Монголии», — сказал Лхагвасурэн.

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