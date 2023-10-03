Бюджет 2024 года на ₮5 триллионов больше, чем в предыдущем году, — министр финансов

Жавхлан Болд

CentralAsia (MNG) - Проект бюджета Монголии на 2024 год был представлен сегодня журналистам Министерством финансов.

Министр финансов Жавхлан Болд заявил, что ожидает экономического роста в следующем году на уровне 7%.

Если рассматривать макропоказатели, то стоимость общего внутреннего продукта оценивается в 74 миллиарда тугриков, доходы бюджета оцениваются в 25,3 триллиона тугриков, а расходы — в 27,2 триллиона тугриков.

Также дефицит бюджета оценивается в ₮2,1 трлн.

«В этом году платежный баланс увеличивается на 500 миллионов долларов США. Это означает, что валютные резервы в ЦБ не вычитается в будущем. Бюджет 2024 года увеличивается на 5 триллионов тугриков по сравнению с предыдущим годом», — сказал Жавхлан Болд.

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