Папа Римский: Благословение для однополых союзов возможны в католицизме

CentralAsia (CA) - Папа Франциск высказался об однополых союзах. Он предположил, что некоторые из них могут быть благословлены католическими священниками. Об этом сообщает The Guardian.

«Разрешение священнослужителям благословлять однополые пары означает, что церковь действительно признает, что святая любовь может существовать между однополыми парами, и любовь этих пар отражает любовь Бога», - написал он.

Мнение о том, что однополые союзы могут получить благословение, папа Римский высказал в письме к самым строгим критикам. Это был его ответ на обращение пяти кардиналов-консерваторов с официальными вопросами, в котором они просили понтифика разъяснить свою позицию по этому вопросу.

«Когда вы просите благословения, вы выражаете просьбу о помощи у Бога, молитву о том, чтобы иметь возможность жить лучше, доверие к отцу, который может помочь нам жить лучше», – написал папа, добавив, что духовенство должно проявлять «пастырское благоразумие, должно адекватно различать, существуют ли формы благословения, запрашиваемые одним или разными людьми, которые не передают неправильное представление о браке».

Этот ответ, кажется, противоречит тому, что понтифик говорил в марте. Тогда он заявил, что церковь не может благословлять однополые союзы, потому что они «не могут благословлять грех».