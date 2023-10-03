Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС, который выдал ордер на арест Путина

Правительство Армении

CentralAsia (CA) - Парламент Армении ратифицировал Римский Статут Международного уголовного суда (МУС), сообщает «Арменпресс».

«За ратификацию Римского статута МУС и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов, против - 22», - сказал, представляя итоги голосования, спикер парламента Ален Симонян.

В обсуждениях принимала участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Оппозиция в голосовании не участвовала. Во время голосования оппозиционные фракции НС РА «Айастан» и «Честь имею» проголосовали против и договор был ратифицирован силами правящей фракции.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян во время своего выступления пояснил, что ратификация статута оправдана тем, что на территории страны находятся «вооруженные формирования Азербайджана». «Это в некоторой степени гарантирует, что любое серьезное преступление, совершенное на территории Республики Армения, будет подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда, а для тех, кто намеревается совершить такое преступление, это будет иметь как минимум сдерживающий эффект»,— сказал он.

После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

Ранее Конституционный суд Армении признал, что обязательства, предусмотренные Римским статутом Международного уголовного суда, соответствуют конституции республики.

Армения подписала проект ратификации статута 17 июля 1998 года. В 2022 году правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд, который признал обязательства перед МУС соответствующими конституции. После этого власти страны отправили Римский статут в Национальное собрание для ратификации.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей». МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл планы Армении «чрезвычайно враждебным» по отношению к России. Ранее вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян сообщал, что у властей Армении «нет намерения или желания» арестовывать Владимира Путина по ордеру МУС, несмотря на ратификацию Римского статута.