Фото — Как выглядит реконструированное после январских событий здание акимата Алматы

// Tengrinews.kz.

CentralAsia (KZ) - В Алматы завершили восстановление здания городского акимата, пострадавшего от пожара во время январских событий 2022 года, сообщает Informburo.kz.

Реконструкция начались в феврале 2022 года по указанию главы государства. Во время январских событий здание сильно пострадало от пожара – было повреждено 80% конструкции. Выгорели шесть этажей и четыре павильона, в подвале произошла утечка воды, вызванная работой противопожарной системы и случаями мародёрства.

Как отметил генеральный подрядчик, руководитель строительной компанией ТОО «Атрикс-Строй» Амиржан Набиев, архитектурный стиль здания удалось полностью сохранить.

Первый этаж акимата реконструировали под Open space Almaty – это общественная приёмная, в которой есть ресепшн, зона ожидания, переговорная, залы для приёма населения, комната матери и ребёнка и игровая зона для детей.

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«Поменялась конфигурация общественной приёмной. Мы объединили несколько кабинетов и сделали впервые в этом здании беспрепятственный доступ для населения – люди будут приходить и обращаться по каким-то своим вопросам. Мы сделали эту зону по принципу банковского обслуживания: человек приходит, получает специальный талон по вопросу, который его интересует», – сказал Амиржан Набиев.

Изначально реконструкцию планировали завершить в марте 2023 года. Однако из-за непредвиденных обстоятельств и проблем, возникших в процессе работ, сроки сдачи объекта пришлось существенно сдвинуть. Генеральный подрядчик рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться строителям во время реконструкции.

«Сложность состояла в том, что после январских событий здание не было в полном объёме обследовано, и в процессе демонтажа были обнаружены определённые сложности, требующие перерасчёта конструктива. К примеру, несколько плит перекрытия потеряли свою прочность. Их пришлось по-новому заливать и усиливать», – объяснил Амиржан Набиев.

После реконструкции площадь кабинетов осталась прежней. Для поддержания отечественного производителя подрядчики использовали преимущественно материалы казахстанского производства, в том числе мебель и двери.

Также в здании установили лифты, электроподъёмники, тактильную плитку, кнопки вызова, пандусы, оборудовали санузлы, и создали другие удобства, призванные повысить доступность для маломобильных граждан.

Всего в здании 360 кабинетов, рассчитанных на 700 человек. Общая площадь объекта составляет более 33 тысяч м2, на которых разместятся 14 отделов и аппарат акима.

При проведении реконструкции первостепенное внимание уделили безопасности как сотрудников, так и посетителей акимата. Специалисты АО «КазНИИССА» провели тщательную оценку сейсмостойкости здания, предложив соответствующие рекомендации. Генподрядчик провёл работы по сейсмоусилению. Также обеспечено строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

«Это здание теперь выдержит 10 баллов. Раньше все расчёты были на 7-8 баллов. Кроме того, мы провели перепланировку внутренних помещений с использованием негорючих материалов, установили новую систему дымоудаления. Также мы установили адресную систему пожарной сигнализации, оснащённую автоматическими заслонками, препятствующими распространению огня. В случае какого-либо возгорания, автоматическая система позволит его локализовать в любой точке здания. Ущерб не повторится», – сказал Амиржан Набиев.

По словам представителей акимата, монтажно-строительные работы уже завершили. Сейчас подрядчики проводят пусконаладочные работы. В ближайшие недели аппарат акимата начнёт полноценно работать в реконструированном здании.

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