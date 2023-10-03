В России нет планов по дополнительной мобилизации, - Шойгу

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CentralAsia (CA) - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре контракт с ведомством заключили более 50 тыс. человек. По его словам, с начала года в контрактники и в добровольческие формирования записались более 335 тыс. Министр заверил, что вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения военной операции в Украине, и планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет, передает «КоммерсантЪ».

Во время селекторного совещания с руководящим составом Минобороны РФ Шойгу сказал, что стартовавшая 1 октября осенняя призывная кампания проходит в плановом порядке. «Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут»,— пообещал глава Минобороны.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельного указа не подписывал. Минобороны РФ говорило, что за это время было призвано 300 тыс. человек.

29 сентября Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу. Согласно документу, осенью в армию призовут 130 тыс. человек. Президент также говорил, что ежедневно 1–1,5 тыс. добровольцев подписывают контракт.