экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольский лучник Отгонболд вышел в финал чемпионата Азиатских Игр
Б.Отгонболд
Б.Отгонболд

CentralAsia (MNG) -  Соревнуясь в стрельбе из лука в мужском одиночном разряде (Recurve Men Singles), Отгонболд Баатархуяг победил индонезийского спортсмена Агата Сальсабилл со счетом 6:0 в четвертьфинале и вышел в полуфинал. Там он одержал победу над лучником из Казахстана Ильфатом Абдуллиным со счетом 6:2 и завоевал право на участие в финале.

Благодаря своему успешному выступлению наш спортсмен завоевал право на участие в Олимпийских играх «Париж 2024».

7 октября Отгонболд поборется за первое место с китайским спортсменом Цзи Сянь Шоу.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com