Монгольский лучник Отгонболд вышел в финал чемпионата Азиатских Игр
Б.Отгонболд
CentralAsia (MNG) - Соревнуясь в стрельбе из лука в мужском одиночном разряде (Recurve Men Singles), Отгонболд Баатархуяг победил индонезийского спортсмена Агата Сальсабилл со счетом 6:0 в четвертьфинале и вышел в полуфинал. Там он одержал победу над лучником из Казахстана Ильфатом Абдуллиным со счетом 6:2 и завоевал право на участие в финале.
Благодаря своему успешному выступлению наш спортсмен завоевал право на участие в Олимпийских играх «Париж 2024».
7 октября Отгонболд поборется за первое место с китайским спортсменом Цзи Сянь Шоу.
источник: Middle Asian News
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