Монгольский лучник Отгонболд вышел в финал чемпионата Азиатских Игр

Б.Отгонболд

CentralAsia (MNG) - Соревнуясь в стрельбе из лука в мужском одиночном разряде (Recurve Men Singles), Отгонболд Баатархуяг победил индонезийского спортсмена Агата Сальсабилл со счетом 6:0 в четвертьфинале и вышел в полуфинал. Там он одержал победу над лучником из Казахстана Ильфатом Абдуллиным со счетом 6:2 и завоевал право на участие в финале.

Благодаря своему успешному выступлению наш спортсмен завоевал право на участие в Олимпийских играх «Париж 2024».

7 октября Отгонболд поборется за первое место с китайским спортсменом Цзи Сянь Шоу.

источник: Middle Asian News

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