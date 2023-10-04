Оленные камни в Монголии внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) - Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 45-й сессии, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), внёс оленные камни и памятники бронзового века в Монголии в список всемирного наследия.

Датируемые примерно 1200-600 годами до н.э. оленные камни представляют собой длинные четырёхгранные плоские плиты с рисунками. Своё название они получили благодаря оленям, которых часто изображали на них. Оленные камни встречаются повсеместно в Моноголии, часто их устанавливали рядом с погребальными сооружениями – керексурами (от монгольского хэрэгсуур). Они использовались для церемониальных и погребальных обрядов. Памятники дают важную информацию для понимания культуры центральноазиатских кочевников бронзового века, а также помогают проследить их происхождение и межплеменные отношения.

До сегодняшнего дня в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО значилось пять памятников на территории Монголии: котловина озера Увс (2003), культурный ландшафт долины реки Орхон (2004), комплекс петроглифов на Монгольском Алтае (2011), гора Бурхан Халдун и окружающий её священный ландшафт (2015) и ландшафт Даурии (2017). Оленные камни стали шестым монгольским объектом в списке Юнеско.

Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного природного и культурного наследия была принята в 1972 году с целью защиты, популяризации и сохранения природного и культурного наследия. Монголия присоединилась к Конвенции в 1990 году.

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